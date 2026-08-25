NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Credit Acceptance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 497.75 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 20.090 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 12’115.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 603.07 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21.16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 6.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch