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|Lukrative Credit Acceptance-Investition?
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 433.00 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.309 Credit Acceptance-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Credit Acceptance-Aktie auf 535.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’237.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.78 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 5.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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