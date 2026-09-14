NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 882.223 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’433.61 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 214.34 Prozent gesteigert.

Covenant Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 901.86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch