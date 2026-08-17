NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Covenant Transport-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11.34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88.183 Covenant Transport-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 3’077.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 207.76 Prozent gesteigert.

Covenant Transport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 879.00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch