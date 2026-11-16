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|Rentable Covenant Transport-Anlage?
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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Covenant Transport-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.59 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Covenant Transport-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’043.297 Covenant Transport-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (32.61 USD), wäre das Investment nun 34’021.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 240.22 Prozent erhöht.
Covenant Transport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 826.37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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