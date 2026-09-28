NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Covenant Transport-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Covenant Transport-Aktie bei 21.60 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Covenant Transport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46.296 Covenant Transport-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 1’503.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50.32 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Covenant Transport belief sich zuletzt auf 822.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch