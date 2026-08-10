Covenant Transport Aktie 278919 / US22284P1057
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Covenant Transport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Covenant Transport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Covenant Transport-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27.62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.621 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 34.65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 125.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.45 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 871.65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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