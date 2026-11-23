Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Covenant Transport-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Covenant Transport-Papier 19.10 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.236 Covenant Transport-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 157.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 57.33 Prozent.

Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 757.99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch