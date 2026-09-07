NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 459.60 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Costco Wholesale-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.758 Costco Wholesale-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’924.72 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Papiers am 04.09.2026 auf 915.74 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 99.25 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Costco Wholesale eine Börsenbewertung in Höhe von 406.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch