NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren verdient

Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 146.79 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, befänden sich nun 68.125 Costco Wholesale-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 1’053.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71’773.28 USD wert. Das entspricht einem Plus von 617.73 Prozent.

Am Markt war Costco Wholesale jüngst 467.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch