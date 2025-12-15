Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
|Costco Wholesale-Anlage unter der Lupe
|
15.12.2025 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor einem Jahr gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie gebracht.
Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 989.35 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, befänden sich nun 1.011 Costco Wholesale-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.12.2025 893.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 884.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.60 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 393.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch