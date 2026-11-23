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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Costco Wholesale-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Costco Wholesale-Aktie an diesem Tag 589.08 USD wert. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.698 Costco Wholesale-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie auf 1’102.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’870.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87.10 Prozent vermehrt.
Costco Wholesale erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 485.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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