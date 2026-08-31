NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 549.28 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Costco Wholesale-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.821 Costco Wholesale-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’721.29 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 28.08.2026 auf 945.47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72.13 Prozent.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 419.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch