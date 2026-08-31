Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 549.28 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Costco Wholesale-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.821 Costco Wholesale-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’721.29 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 28.08.2026 auf 945.47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72.13 Prozent.
Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 419.69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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