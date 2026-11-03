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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.89 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 126.743 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 80.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’197.72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 919.77 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich jüngst auf 8.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.
Analysen zu Corcept Therapeutics Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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