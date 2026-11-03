NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.89 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 126.743 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 80.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’197.72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 919.77 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich jüngst auf 8.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch