NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 69.53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.438 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 111.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60.79 Prozent angewachsen.

Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch