Corcept Therapeutics Aktie 1812837 / US2183521028
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 69.53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.438 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 111.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60.79 Prozent angewachsen.
Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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