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Corcept Therapeutics Aktie 1812837 / US2183521028

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Langfristige Performance 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Corcept Therapeutics
95.91 CHF 1.84%
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Vor 1 Jahr wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Corcept Therapeutics-Aktie bei 71.76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.353 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’328.04 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 17.08.2026 auf 117.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.28 Prozent gesteigert.

Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 12.38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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