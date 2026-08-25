NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Corcept Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Corcept Therapeutics-Papier bei 31.73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.152 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 123.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 388.40 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 288.40 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 13.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch