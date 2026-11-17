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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Corcept Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Corcept Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25.91 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 3.860 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 267.16 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 16.11.2026 auf 69.22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167.16 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Corcept Therapeutics einen Börsenwert von 7.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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