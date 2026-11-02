NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Consumer Portfolio Services-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Consumer Portfolio Services-Papier bei 8.40 USD. Bei einem Consumer Portfolio Services-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119.048 Consumer Portfolio Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’205.95 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 30.10.2026 auf 10.13 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.60 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 222.26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch