NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Consumer Portfolio Services-Aktie 7.72 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investierten, hätten nun 12.953 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 9.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.75 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17.75 Prozent.

Insgesamt war Consumer Portfolio Services zuletzt 199.31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch