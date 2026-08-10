NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 8.02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124.688 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’182.04 USD wert. Mit einer Performance von +18.20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 205.58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch