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Consumer Portfolio Services Aktie 920818 / US2105021008

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Consumer Portfolio Services-Investment 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Consumer Portfolio Services-Einstiegs gewesen.

Consumer Portfolio Services
9.01 USD -3.84%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5.70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 175.439 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Aktie auf 9.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’638.60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.86 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Consumer Portfolio Services einen Börsenwert von 201.22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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