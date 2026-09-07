Consumer Portfolio Services Aktie 920818 / US2105021008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consumer Portfolio Services-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7.74 USD wert. Bei einem Consumer Portfolio Services-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’291.990 Consumer Portfolio Services-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 12’144.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.40 USD belief. Damit wäre die Investition um 21.45 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 202.81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Consumer Portfolio Services Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Consumer Portfolio Services Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.