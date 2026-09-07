NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7.74 USD wert. Bei einem Consumer Portfolio Services-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’291.990 Consumer Portfolio Services-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 12’144.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.40 USD belief. Damit wäre die Investition um 21.45 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 202.81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch