|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 23.10.2025 wurden Comtech Telecommunications-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Comtech Telecommunications-Aktie an diesem Tag bei 3.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Comtech Telecommunications-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31.949 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Comtech Telecommunications-Aktien wären am 22.10.2026 38.98 USD wert, da der Schlussstand 1.22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61.02 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 37.64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.
|
23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Comtech Telecommunications Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.