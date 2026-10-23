NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr bedeutet

Am 23.10.2025 wurden Comtech Telecommunications-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Comtech Telecommunications-Aktie an diesem Tag bei 3.13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Comtech Telecommunications-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31.949 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Comtech Telecommunications-Aktien wären am 22.10.2026 38.98 USD wert, da der Schlussstand 1.22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61.02 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 37.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch