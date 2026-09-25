NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Comtech Telecommunications-Aktie bei 2.57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3’891.051 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 1.39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’408.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.91 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 43.20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch