Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Comtech Telecommunications-Papier statt. Zum Handelsende stand das Comtech Telecommunications-Papier an diesem Tag bei 12.25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 816.327 Comtech Telecommunications-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 1.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 816.33 USD wert. Mit einer Performance von -91.84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 30.86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch