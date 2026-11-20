Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Comtech Telecommunications-Papier an diesem Tag bei 2.90 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert, befänden sich nun 344.828 Comtech Telecommunications-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 368.97 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 19.11.2026 auf 1.07 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63.10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 33.13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch