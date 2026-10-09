NASDAQ Composite Index-Titel Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Comtech Telecommunications-Aktie bei 22.79 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43.879 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 51.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 94.82 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 37.05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch