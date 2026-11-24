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|Lohnender Compugen-Einstieg?
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24.11.2026 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compugen-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Compugen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4.61 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Compugen-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.692 Compugen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 41.21 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 23.11.2026 auf 1.90 USD belief. Mit einer Performance von -58.79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Compugen einen Börsenwert von 174.49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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