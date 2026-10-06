NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 10 Jahren bedeutet

Compugen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Compugen-Anteile an diesem Tag bei 6.04 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 1’655.629 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 3’824.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.75 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Compugen eine Börsenbewertung in Höhe von 219.23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch