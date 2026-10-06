Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Compugen-Anlage?
|
06.10.2026 10:02:12
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Compugen-Investment verlieren können.
Compugen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Compugen-Anteile an diesem Tag bei 6.04 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 1’655.629 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 3’824.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.75 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Compugen eine Börsenbewertung in Höhe von 219.23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
Analysen zu Compugen Ltd.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.