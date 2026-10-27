NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren gekostet

Die Compugen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compugen-Anteile bei 6.12 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1’633.987 Compugen-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’063.73 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 26.10.2026 auf 1.88 USD belief. Das entspricht einem Minus von 69.36 Prozent.

Insgesamt war Compugen zuletzt 177.52 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch