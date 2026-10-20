Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
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20.10.2026 10:02:12
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Compugen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Compugen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0.72 USD. Bei einem Compugen-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’386.963 Compugen-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 2’732.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.97 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 173.23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Compugen belief sich zuletzt auf 185.63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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