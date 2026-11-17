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17.11.2026 10:02:05
NASDAQ Composite Index-Titel Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compugen-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compugen-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Compugen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0.61 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 16’313.214 Compugen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Compugen-Anteile wären am 16.11.2026 33’278.96 USD wert, da der Schlussstand 2.04 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 232.79 Prozent angezogen.
Compugen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198.95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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