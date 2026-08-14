NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Commercial Vehicle Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 14.08.2021 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 10.650 Commercial Vehicle Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 3.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34.08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65.92 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Commercial Vehicle Group einen Börsenwert von 128.38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch