NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7.61 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 131.406 Commercial Vehicle Group-Papiere. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Papiere wären am 01.10.2026 390.93 USD wert, da der Schlussstand 2.98 USD betrug. Damit wäre die Investition 60.91 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 119.25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch