Commercial Vehicle Group Aktie 1868940 / US2026081057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Commercial Vehicle Group-Anlage?
|
02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Commercial Vehicle Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7.61 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 131.406 Commercial Vehicle Group-Papiere. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Papiere wären am 01.10.2026 390.93 USD wert, da der Schlussstand 2.98 USD betrug. Damit wäre die Investition 60.91 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 119.25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.
Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.