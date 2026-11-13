NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 4.75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 210.526 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 726.32 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 12.11.2026 auf 3.45 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 27.37 Prozent.

Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 135.19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch