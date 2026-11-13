|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Commercial Vehicle Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 4.75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 210.526 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 726.32 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 12.11.2026 auf 3.45 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 27.37 Prozent.
Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 135.19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.
|
13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.26
|NASDAQ-Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Ausblick: Commercial Vehicle Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.