Commercial Vehicle Group Aktie 1868940 / US2026081057
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commercial Vehicle Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Commercial Vehicle Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.79 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investierten, hätten nun 5’586.592 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 17’765.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.18 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77.65 Prozent angezogen.
Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 124.31 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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