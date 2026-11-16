NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 16.11.2021 wurden Commerce Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commerce Bancshares-Anteile an diesem Tag 57.79 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Commerce Bancshares-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173.032 Commerce Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’644.79 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 13.11.2026 auf 55.74 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 3.55 Prozent.

Der Commerce Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 7.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch