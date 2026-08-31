NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Commerce Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Commerce Bancshares-Papier an diesem Tag bei 31.11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.214 Commerce Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 186.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86.55 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 8.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch