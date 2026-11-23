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|Profitabler Commerce Bancshares-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Commerce Bancshares-Papier an diesem Tag bei 35.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.809 Commerce Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerce Bancshares-Aktie auf 52.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148.53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48.53 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Commerce Bancshares eine Marktkapitalisierung von 7.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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