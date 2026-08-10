NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Commerce Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 57.58 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 1.737 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (59.08 USD), wäre das Investment nun 102.60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2.60 Prozent vermehrt.

Alle Commerce Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch