NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Commerce Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 326.170 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’288.37 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Anteils am 23.10.2026 auf 56.07 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 82.88 Prozent gleich.

Commerce Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch