Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Comcast-Anteile 32.46 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.080 Comcast-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 79.25 USD, da sich der Wert eines Comcast-Papiers am 25.11.2026 auf 25.73 USD belief. Mit einer Performance von -20.75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Comcast jüngst 90.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch