NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Comcast-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Comcast-Anteile betrug an diesem Tag 31.43 USD. Bei einem Comcast-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.814 Comcast-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 24.59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 782.32 USD wert. Das entspricht einem Minus von 21.77 Prozent.

Der Börsenwert von Comcast belief sich zuletzt auf 93.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch