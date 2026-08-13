Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Comcast eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 13.08.2025 wurden Comcast-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Comcast-Aktie bei 30.93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.234 Comcast-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 25.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.36 USD wert. Mit einer Performance von -17.64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Comcast einen Börsenwert von 91.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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