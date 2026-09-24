Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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|Lukratives Comcast-Investment?
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Comcast-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Comcast-Papier statt. Zum Handelsende stand die Comcast-Aktie an diesem Tag bei 52.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.894 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 42.71 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 23.09.2026 auf 22.55 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 42.71 USD entspricht einer negativen Performance von 57.29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Comcast eine Marktkapitalisierung von 79.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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