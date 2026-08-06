NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Comcast-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31.63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 316.115 Comcast-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Comcast-Anteile wären am 05.08.2026 7’823.85 USD wert, da der Schlussstand 24.75 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 21.76 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Comcast bezifferte sich zuletzt auf 88.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch