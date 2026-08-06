Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Comcast-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Comcast-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31.63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 316.115 Comcast-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Comcast-Anteile wären am 05.08.2026 7’823.85 USD wert, da der Schlussstand 24.75 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 21.76 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Comcast bezifferte sich zuletzt auf 88.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)