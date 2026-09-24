Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Columbia Sportswear-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 24.09.2025 wurde die Columbia Sportswear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53.71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.862 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (56.78 USD), wäre die Investition nun 105.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.72 Prozent gesteigert.
Columbia Sportswear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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