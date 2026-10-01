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Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066

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Columbia Sportswear-Performance im Blick 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Columbia Sportswear
47.45 CHF -2.94%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das Columbia Sportswear-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Columbia Sportswear-Papier 74.10 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.495 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 774.76 USD, da sich der Wert einer Columbia Sportswear-Aktie am 30.09.2026 auf 57.41 USD belief. Mit einer Performance von -22.52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Columbia Sportswear war somit zuletzt am Markt 2.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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