NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Columbia Sportswear-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 73.87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.354 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.97 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Papiers am 02.09.2026 auf 56.86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23.03 Prozent.

Am Markt war Columbia Sportswear jüngst 2.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch