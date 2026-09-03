Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Columbia Sportswear-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Columbia Sportswear-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 73.87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.354 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.97 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Papiers am 02.09.2026 auf 56.86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23.03 Prozent.
Am Markt war Columbia Sportswear jüngst 2.91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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